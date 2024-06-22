Петербуржец, пытавшийся затащить школьника в машину, рассказал свою версию событий

В Санкт-Петербурге мужчина, пытавшийся насильно посадить чужого ребенка в свою машину, рассказал свою версию событий. Об этом сообщает «78.ru».

Местный житель, схвативший мальчика, в итоге уронил его на землю и дал пару подзатыльников, пострадавшему помогла случайная прохожая. Она вступилась за ребенка и увела его от агрессивного взрослого. Последний заявил журналистам, что отреагировал таким образом на поведение школьников, которые в течение нескольких дней мешали его семье и раздражали его.

«У меня окна квартиры выходят на уровень земли. Детишки на протяжении нескольких дней развлекались тем, что стучались, ломились в окна, потому что взрослые очень смешно ругаются, когда мешаешь им жить. Бегали, в ставни ломились, в окно, в форточку орали гадости всякие, матерились. В какой-то момент это просто очень-очень сильно надоело», — признался петербуржец.

Он рассказал, что сначала пытался спокойно поговорить с хулиганами, но те игнорировали его. В итоге мужчина поймал одного из них, случайно подвернувшегося под руку. Он считает, что поступил не очень правильно, и готов ответить по закону. Родители ребенка, которым он предлагал решить вопрос в частном порядке, на контакт идти отказались.

О том, что взрослый избил девятилетнего мальчика и пытался запихнуть его в машину в Красносельском районе, стало известно 21 июня. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной деспотичных методов воспитания стали шумные игры под окнами жилого дома. После этого отец ребенка обратился в полицию. Следственный комитет организовал проверку на наличие признаков преступлений по статьям о хищении человека и незаконном лишении свободы.

Ранее в российском лагере воспитательница избивала детей палками и требовала бежать 17 кругов.