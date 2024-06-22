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Заключенного, пытавшегося сбежать из исправительного центра при колонии, осудили на 4 года

В Воронежской области осужденному добавили срок за неудачный побег из колонии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Воронежской области рецидивиста, пытавшегося сбежать из мест лишения свободы, приговорили к новому сроку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Неоднократно судимый мужчина попал в очередной раз за решетку, совершив преступление против собственности. Как установил суд, в феврале этого года он находился в исправительном центре при колонии и решил покинуть территорию данного учреждения.

Он напал на сотрудника УФСИН России по Воронежской области, причинив вред его здоровью, попытался скрыться, но был задержан. Мужчину обвинили в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, и признали виновным. В итоге суд приговорил рецидивиста к четырем годам исправительной колонии общего режима.

Ранее российский военный попал под суд за побеги из части и кражу телефонов и денег сослуживцев.

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