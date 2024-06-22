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Участника СВО наказали за гранату и патроны, которые он пронес на вокзал в Крыму

В Крыму осудили военного за незаконные перевозку и хранение оружия и боеприпасов

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Участника СВО, возвращавшегося в тыл с фронта, осудили за незаконное приобретение, хранение и перевозку оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об сообщает «Сапа Юг» со ссылкой на решение Крымского гарнизонного военного суда.

В августе 2023 года Магомед Бахмудов получил от водителя попутки в Херсонской области 20 патронов, гранату и запал к ручной гранате. Мужчина вручил их военному, чтобы он в дальнейшем использовал боеприпасы на поле боя.

Бахмудов убрал опасный подарок в рюкзак и позже зашел с ним в здание железнодорожного вокзала города Джанкой. Сотрудники охраны заметили оружие при досмотре и позвали полицейских.

Военного задержали, он раскаялся в содеянном. В итоге суд приговорил его к семи годам лишения свободы условно и штрафу в 40 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися с СВО осужденными.

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