В Британии заявили о нежелании Скрипалей участвовать в слушании по делу об отравлении

Сергей и Юлия Скрипали не планируют появляться на слушании по делу отравления в Солсбери, поскольку беспокоятся за свою безопасность. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные в ходе предварительного слушания.

«Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании <...> потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», – говорится в материале.

По данным издания, Скрипали уверены, что переданных ими следствию данных достаточно и их присутствие на заседании суда необязательно.

При этом в статье отмечается, что семья гражданки Британии Дон Стерджес, которая якобы также стала жертвой отравления, заявила, что хотела бы видеть Скрипалей в качестве возможных свидетелей.

В связи с серьезностью дела правительство Великобритании попросило провести слушание с усиленными мерами безопасности, в том числе обеспечить задержку трансляции заседания на случай раскрытия информации, способной навредить национальной безопасности.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ году за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии британского следствия, они получили дозу отравляющего вещества А234 («Новичок»).

Ранее Скрипалей обнаружили в Новой Зеландии под новыми именами.