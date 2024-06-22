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Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Италии, погибли 34 человека

У берегов Италии при крушении лодки с мигрантами погибли 34 человека

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Jeremias Gonzalez/AP

У южного побережья Италии потерпела крушение лодка с мигрантами, всего спасатели обнаружили 34 тела. Об этом сообщила газета Corriere della Calabria.

Кораблекрушение произошло 18 июня в Ионическом море в 120 морских милях от побережья Калабрии.

«Еще 14 жертв были обнаружены и извлечены сегодня экипажами кораблей Dattilo и Corsi», — говорится в сообщении.

В спасательной операции под координацией береговой охраны принимали участие самолеты береговой охраны и корабли.

6 июня перевернулась лодка с 84 мигрантами. Инцидент произошел в проливе Ла-Манш между Великобританией и Францией. Десятки мигрантов оказались в открытом море из-за отказа двигателя у их малого судна. В нем находились 81 взрослый и трое детей, среди которых был шестимесячный ребенок. По словам очевидцев, лодка повернула назад, после чего опрокинулась, выбросив в море всех пассажиров. Люди были спасены судном «Абалон», принадлежащим французским ВМС, и британским судном «Таку».

Ранее десятки мигрантов утонули при крушении лодки у Ливии.

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