Мужчина лишился руки после нападения крокодила

Во Флориде мужчина решил искупаться в озере и лишился части руки после нападения крокодила. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на озере Монро в Сэнфорде, 31-летний мужчина решил искупаться и подвергся нападению крокодила. Пловцу удалось отбиться от рептилии и самостоятельно выбраться из воды, помощь ему оказали очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, врачам пришлось ампутировать ему покалеченную хищником руку. Пострадавший выжил, он находится под медицинским наблюдением.

До этого сообщалось, что в одном из зоопарков Австралии трехметровый крокодил набросился на ветеринарного врача, который осматривал ему зубы. Мужчина чудом спасся, на помощь ему бросились коллеги. Семь сотрудников зоопарка удерживали рептилию, пока животному вводили снотворное, крокодила удалось избавить от больного зуба.

Ранее крокодил растерзал подростка, выпрыгнувшего в воду из сломанной лодки.