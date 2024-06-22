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Патрушев рассказал, как на Украине пытаются подавить русскоязычное население

Патрушев: киевский режим по указке Запада подавляет родственные связи украинцев

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Kremlin Pool/Global Look Press

Население Украины в большинстве своем русское, однако правительство страны по указке Запада пытается подавить эти родственные связи, отправляя людей на бойню, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом он написал в статье для журнала »Национальная оборона».

«Многострадальное население Украины — русское в большинстве своем», — заявил помощник президента.

Патрушев добавил, что в Киеве находятся неонацистские власти, которые «особо отличились в извращении истории». В качестве примера член Совбеза указал преступные организации, которые обеляются и начинают называться «антифашистским движением сопротивления». Более того, помощник президента обратил внимание на то, что между советским строем и германским национал-социализмом начал ставиться знак равенства.

При этом, подчеркнул Патрушев, в полном соответствии с западной повесткой «преступления киевского режима замалчиваются», а, в свою очередь, «каратели» обретают поддержку на государственном уровне. В качестве примера помощник президента привел бывшего нациста Ярослава Гунько, которому аплодировали в канадском парламенте.

Россия в феврале передавала Канаде запрос на выдачу Гунько, но получила отказ.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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