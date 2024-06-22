Икону «Святая Троица» увезли в Троице-Сергиеву лавру

Икона «Святая Троица», которую написал Андрей Рублев, была вывезена из храма Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

Икону доставят на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру, накануне праздника Святой Троицы. Перевозить образ будут в автофургоне «Арт-курьер». Транспорт сопроводят службы ДПС.

До этого сообщалось, что в связи с обращением патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и, согласно договору, который был заключен в декабре прошлого года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя, икона будет находиться на временном хранении до 23 июня этого года, то есть до праздника Святой Троицы.

Троица, или Пятидесятница, — это один из главных православных церковных праздников, которые еще называют двунадесятыми. Это событие посвящено сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. Когда отмечают Троицу, а также какой религиозный смысл в ней заложен, что принято делать в этот день и какие традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.