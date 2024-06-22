Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Икону «Святая Троица» увезли в Троице-Сергиеву лавру

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вывезена из храма Христа Спасителя

close
100%
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Икона «Святая Троица», которую написал Андрей Рублев, была вывезена из храма Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

Икону доставят на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру, накануне праздника Святой Троицы. Перевозить образ будут в автофургоне «Арт-курьер». Транспорт сопроводят службы ДПС.

До этого сообщалось, что в связи с обращением патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и, согласно договору, который был заключен в декабре прошлого года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя, икона будет находиться на временном хранении до 23 июня этого года, то есть до праздника Святой Троицы.

Троица, или Пятидесятница, — это один из главных православных церковных праздников, которые еще называют двунадесятыми. Это событие посвящено сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. Когда отмечают Троицу, а также какой религиозный смысл в ней заложен, что принято делать в этот день и какие традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами