Воздушный шар застрял между скалами в Турции

Воздушный шар с пассажирами из-за ветра застрял между скалами в турецком регионе Каппадокия. Об этом сообщила газета Star, передает РИА Новости.

«В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми, он застрял между скалами», — говорится в сообщении.

В регион направили бригады медиков, полицейских и пожарных.

Находившихся на воздушном шаре людей спасли.

В мае на западе Литвы упал воздушный шар с людьми. В результате происшествия пострадали семь человек, их госпитализировали.

До этого воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтными проводами. Американские СМИ сообщали, что в штате Миннесота воздушный шар пересекал автостраду и столкнулся с высоковольтными проводами. В результате столкновения кабина вспыхнула и упала на землю. Два человека пострадали.

Ранее Южная Корея получила от КНДР 300 шаров с мусором.