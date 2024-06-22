Бастрыкин рассказал о причастности нациста Гунько и его соучастников к убийству граждан СССР

Заочно обвиняемый в РФ украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого не стала выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая», — отметил глава ведомства.

Бастрыкин подчеркнул, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах и в костеле.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что нежелание властей Канады выдать России нациста, которого обвиняют в геноциде мирных граждан, Гунько, говорит о том, что Оттава на высшем уровне обеляет зверства нацистов.

Россия в феврале передавала Канаде запрос на выдачу Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

В марте стало известно, что областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста, бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунку) Гунько почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной».

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.