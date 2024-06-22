Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирена в регионах зазвучала практически одновременно — в 9:10. В Харьковской области воздушная тревога действует почти два часа.

В ночь на 22 июня в Киеве, Кировоградской и Николаевской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Затем сигнал тревоги распространился на всю страну. Причиной назвали взлет российского самолета МиГ-31.

До этого на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сначала сигнал прозвучал в Киеве, позже тревога распространилась на всю страну.

Также в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов. По данным журналистов украинского издания «Общественное», взрывы могли произойти, вероятно, за пределами города.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Пентагоне перестали бояться крупного российского прорыва в районе Харькова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами