Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирена в регионах зазвучала практически одновременно — в 9:10. В Харьковской области воздушная тревога действует почти два часа.

В ночь на 22 июня в Киеве, Кировоградской и Николаевской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Затем сигнал тревоги распространился на всю страну. Причиной назвали взлет российского самолета МиГ-31.

До этого на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сначала сигнал прозвучал в Киеве, позже тревога распространилась на всю страну.

Также в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов. По данным журналистов украинского издания «Общественное», взрывы могли произойти, вероятно, за пределами города.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Пентагоне перестали бояться крупного российского прорыва в районе Харькова.