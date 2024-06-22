Суд оштрафовал журналистку Катерину Гордееву

Московский суд назначил административный штраф журналистке, ведущей YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гордеева Екатерина Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

После второго нарушения в отношении иноагента могут возбудить уголовное дело.

Накануне сообщалось, что в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма. В прокуратуре заявили, что нашли в ее видеозаписях в YouTube «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов режиссера «ДМБ» и «Даун Хаус».