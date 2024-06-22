В Подмосковье подросток застрял в заборе на двухметровой высоте

В Сергиевом Посаде помощь спасателей потребовалась 11-летнему школьнику, который застрял на металлическом заборе, пытаясь его перелезть. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

11-летний школьник играл с приятелями и решил забраться на металлический забор высотой более двух метров. Во время подъема он ногой застрял в металлической сетке и не смог выбраться.

На место прибыли спасатели «Мособлпожспаса», в считанные минуты они расширили пространство между стеной и сеткой гидравлическим инструментом и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

До этого сообщалось, что в Крыму школьница забралась на восьмиметровое дерево и застряла. В экстренные службы обратились очевидцы, они сообщили, что в поселке Гаспра, на высоком дереве сидит ребенок и зовет на помощь. Прибывшие на вызов специалисты, обнаружили, что 14-летняя девочка забралась по стволу дерева на высоту восьми метров, чтобы достать застрявший предмет и не смогла спуститься вниз. С помощью приставной лестницы, спасатели эвакуировали ребенка на землю. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Крыму шестилетнему мальчику зажевало пальцы в аппарате для выдачи корма.