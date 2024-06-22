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В Татарстане годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки, когда его мать потеряла сознание

В Татарстане годовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

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Shutterstock

В Лениногорске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, годовалый мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает портал «Лениногорские известия».

Инцидент произошел в одной из лениногорских многоэтажек, годовалый ребенок выпал с высоты третьего этажа вместе с москитной сеткой. Мальчик упал лицом на асфальт, он госпитализирован в отделение реанимации детской больницы.

По словам его матери, она играла с сыном в комнате и в какой-то момент потеряла сознание, мальчик по батарее забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна. Слова 23-летней женщины предстоит проверить следователям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутске устанавливаются обстоятельства падения ребенка с большой высоты. По предварительной информации, ребенок упал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома, спасти пострадавшего не удалось. На место происшествия выезжал дежурный прокурор, обстоятельства, при которых ребенок оказался без присмотра взрослых, устанавливаются.

Ранее маленький мальчик прогулялся по карнизу на 11-м этаже, пока его мать спала.

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