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В Москве прогнозируется до 23℃, осадков не ожидается

Гидрометцентр: сухая погода и до 23℃ ожидаются в Москве 22 июня

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В Москве в субботу, 22 июня, температура воздуха прогреется до +23℃, осадков не ожидается. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице ожидается +21...23℃. В ночь на воскресенье похолодает до +10℃. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха днем ожидается в пределах +19℃...24℃. В ночь на воскресенье она опустится до отметки +7℃.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал солнечную субботу и немного дождей в воскресенье в Москве.

До этого председатель правления клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова посоветовала дачникам в перерывах между дождливыми днями обустроить на своем участке систему отвода лишней воды.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на черноморских курортах.

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