Белорусский офицер заявил о жестоком обращении с иранскими мигрантами в Польше

Группа мигрантов из Ирана подверглась издевательствам в Польше перед выдворением с территории страны. Об этом сообщил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев, передает РИА Новости.

«Продолжаются факты достаточно жестокого отношения польской стороны к мигрантам, выталкивают их практически всегда уже избитых», — сказал он.

По словам официального представителя Брестской пограничной группы, некоторым мигрантам удается снять происходящее на мобильные телефоны. Также белорусский пограничник рассказал, как в Польше мигрантов избивают кольями и телескопическими дубинками. Он подчеркнул, что такие избиения бывают совершенно не спровоцированными.

Накануне в Польше рассказали о стрельбе у границы с Белоруссией. По словам депутата польского сейма Пшемыслава Виплера, недавно он присутствовал на заседании Совета нацбезопасностистраны, в рамках которого глава минобороны Владислав Косиняк-Камыш дал «подробные и четкие» комментарии в связи с инцидентом.

Ранее в Лондоне решили, что изнасиловавшего квартирантку иранца не будут депортировать на родину.