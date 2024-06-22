Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве сохранится мягкая летняя погода

Вильфанд пообещал солнечную субботу и немного дождей в воскресенье в Москве

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Солнечную суббота и небольшой дождь с прояснениями в воскресенье ожидают москвичей. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу солнечная погода, в воскресенье небольшое понижение давления и циркуляции приведут к тому, что вторая половина дня будет облачной с небольшими осадками», — рассказал Вильфанд.

При этом температура воздуха останется комфортной — в дневные часы на выходных она будет составлять 19-24 градуса тепла, а по ночам — 9-14 градусов.

До этого главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, что обильные дожди имеют и положительный эффект, в частности, для деревьев и кустарников. Ливни, по ее словам, смывают тлю, паутину, клеща и других вредителей.

В этом летнем сезоне в Москве и Подмосковье часто наблюдаются дожди с грозами и сильным ветром.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя во время урагана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами