В Москве сохранится мягкая летняя погода

Солнечную суббота и небольшой дождь с прояснениями в воскресенье ожидают москвичей. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу солнечная погода, в воскресенье небольшое понижение давления и циркуляции приведут к тому, что вторая половина дня будет облачной с небольшими осадками», — рассказал Вильфанд.

При этом температура воздуха останется комфортной — в дневные часы на выходных она будет составлять 19-24 градуса тепла, а по ночам — 9-14 градусов.

До этого главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, что обильные дожди имеют и положительный эффект, в частности, для деревьев и кустарников. Ливни, по ее словам, смывают тлю, паутину, клеща и других вредителей.

В этом летнем сезоне в Москве и Подмосковье часто наблюдаются дожди с грозами и сильным ветром.

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