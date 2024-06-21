Директора завода подозревают в хищении 14,3 млн рублей в Дагестане

Директора завода в Дагестане подозревают в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следователей, глава предприятия по производству точной техники продал земельный участок площадью четыре тысячи квадратных метров и нежилое строение на его территории. Сделка принесла россиянину 14,3 миллиона рублей, их он оставил себе.

Так как имущество находилось на балансе завода, директор должен был уведомить о продаже акционеров, но не сделал этого. Покупатель не знал о преступном умысле мужчины.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент специалисты ведут расследование.

До этого в Воронеже арестовали подполковника МВД. По версии следователей, сотрудник полиции помогал регистрировать украинские грузовики. Так, за 400 тысяч рублей он содействовал постановке на учет двух таких грузовиков.

Сестра подполковника также привлекла внимание правоохранителей. Они полагают, что, являясь завкафедрой одного из университетов, она брала деньги у студентов за хорошие оценки.

Ранее россиянка выдумала троих детей и заплатила «акушерам», чтобы получать пособия.