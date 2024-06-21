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Украина ограничит въезд для граждан Израиля

Украина введет ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на его действия

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина ограничит въезд гражданам Израиля, который фактически в одностороннем порядке отменил безвизовый режим, сообщило украинское посольство в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.

В диппредставительстве напомнили, что Украина и Израиль договорились о безвизовом въезде для своих граждан в 2010 году. Однако по инициативе Иерусалима с 1 июля граждане стран, имеющих безвизовый режим с Израилем, должны будут подавать заявление на получение разрешения на пребывание в еврейском государстве до 90 дней, отметили в посольстве.

«Недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — указано в сообщении.

Посольство предупредило, что в ответ Украина введет аналогичные требования для граждан Израиля, в том числе религиозных паломников, которые каждый год посещают город Умань в Черкасской области Украины, где расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках.

Ранее Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине.

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