Украина ограничит въезд для граждан Израиля

Украина ограничит въезд гражданам Израиля, который фактически в одностороннем порядке отменил безвизовый режим, сообщило украинское посольство в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.

В диппредставительстве напомнили, что Украина и Израиль договорились о безвизовом въезде для своих граждан в 2010 году. Однако по инициативе Иерусалима с 1 июля граждане стран, имеющих безвизовый режим с Израилем, должны будут подавать заявление на получение разрешения на пребывание в еврейском государстве до 90 дней, отметили в посольстве.

«Недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — указано в сообщении.

Посольство предупредило, что в ответ Украина введет аналогичные требования для граждан Израиля, в том числе религиозных паломников, которые каждый год посещают город Умань в Черкасской области Украины, где расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках.

Ранее Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине.