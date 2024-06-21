Тюменка придумала изнасилование, чтобы отомстить знакомому за сожителя, но получила срок

Жительницу Тюменской области осудили за ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Абатском районе. По версии следствия, 32-летняя женщина хотела отомстить знакомым из-за того, что они нелестно отзывались о ее сожителе. Пьяная россиянка пришла домой к одному из них, и, когда хозяин вышел, подкинула белье в комнату.

Позже она обратилась в полицию и сообщила об изнасиловании. Спустя некоторое время россиянка заявила, что оговорила мужчину.

В действиях женщины следователи усмотрели признаки заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления. Суд признал фигурантку уголовного дела виновной и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком два года.

До этого в Петербурге школьница придумала изнасилование. После ссоры с подругами она выбежала из квартиры, но позже вернулась и рассказала, что ее якобы подкараулил неизвестный, затащил в кусты и изнасиловал. Подруги вызвали скорую помощь и правоохранителей. Последние выяснили, что с помощью этой истории подросток хотел разжалобить обиженных на нее подруг.

Ранее в Нижегородской области ребенок придумал изнасилование отчимом, чтобы не учиться.