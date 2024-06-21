Открытое горение на складе МВД в Ростове ликвидировано

Открытое горение на складе МВД России в Ростове-на-Дону ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. По данным из открытых источников, в этом здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Как сообщалось, этому пожару был присвоен второй ранг сложности.

20 июня сообщалось, что в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

По информации экстренных служб, из ТЦ вывели около 200 человек после того, как некто рассказал о дыме в сауне на цокольном этаже комплекса. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, и оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.