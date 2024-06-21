Челябинец, исчезнувший при загадочных обстоятельствах после ДТП, найден живым

В Челябинской области завершились поиски мужчины, который накануне ушел в лес после аварии. Об этом сообщает 74.ru.

По словам родственников, 32-летний местный житель пропал после аварии на трассе М-5. Во время поисков обнаружили разбитый автомобиль, который перевернулась на бок, обрывки окровавленной одежды и следы босых ног.

«Машина сильно помята, и у водителя не было шансов остаться невредимым», – сообщается в публикации.

Как заявила сестра пропавшего, очевидцы заметили пропавшего идущим в лес без обуви.

Она добавила, что мужчина ранее уже исчезал. Так, 13 июня он сутки бродил по лесу. Когда его нашли, у россиянина был «потерянный» вид.

На этот раз поиски продлились недолго. Пропавшего нашли живым, на нем заметили небольшие повреждения. По словам сестры, у него «было что-то вроде мании преследования». Он вышел к кафе, где его и обнаружили.

«Его спросили, будет ли убегать еще, сказал, что больше бегать не собирается», – поделилась женщина.

Сейчас мужчина находится в больнице, где за ним присматривает брат.

Ранее в Архангельской области ребенок отправился купаться в шторм и пропал.