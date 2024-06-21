Стажер полиции спас пенсионера от мошенников у банкомата в Омске

В Омске будущий полицейский спас пенсионера, который чуть не лишился 2 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает «МВД медиа».

Инцидент произошел на Интернациональной улице, когда стажер отдела полиции №10 УМВД России по городу зашел в торговый центр. Там он обратил внимание на пожилого мужчину, который вел себя тревожно и планировал перевести большую сумму денег через банкомат.

Будущий полицейский понял, что пенсионер находится на крючке аферистов, и за несколько секунд до отправки 2 млн рублей мошенникам остановил пожилого мужчину. Позже выяснилось, что преступники общались с 58-летним россиянином от имени специалистов портала «Госуслуги» и пугали его взломом аккаунта, убеждая перевести средства на «безопасный счет».

Ранее сотрудница банка в Петербурге спасла пожилого мужчину от разорения из-за мошенников.