В Ростове-на-Дону локализован пожар на складе МВД

Пожар на складе министерства внутренних дел в Ростове-на-Дону локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

Представители ведомства сообщили в интервью агентству, что угрозы распространения огня с горящего склада нет.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. По данным из открытых источников, в указанном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Как отмечается, пожару на складах был присвоен второй ранг сложности.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Ростовской области.