Бутылку с посланием, брошенную в воду 60 лет назад, прибило к берегу в США

В США к берегу прибило бутылку с посланием, которую бросили в воду более 60 лет назад. Об этом сообщает канадское министерство DFO Maritimes в X.

По информации министерства, дрейфующую на волнах бутылку обнаружили у берега в Бостоне. Эксперты изучили находку и пришли к выводу, что ее вместе с другими пятью бутылками опустили в воду в 1961 году на западной стороне острова Макиас-Сил.

В DFO пояснили, что в те времена таким образом отслеживали поверхностное течение и составляли его карту. В бутылки помещали послания с информацией о том, куда сообщать о такой находке. Обнаружившему предмет полагалась награда в виде одного доллара.

До этого россияне нашли на берегу моря бутылку с деньгами и посланием, брошенную в воду молодоженами из Польши. В письме они рассказали о себе и о том, как бутылка оказалась в море.

Ранее отец и сын нашли бутылку с посланием 44-летней давности.