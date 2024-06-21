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Бутылку с посланием, брошенную в воду 60 лет назад, прибило к берегу в США

В США к берегу прибило бутылку с посланием, брошенную в воду 60 лет назад

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DFO Maritimes/X (Бывший Twitter)

В США к берегу прибило бутылку с посланием, которую бросили в воду более 60 лет назад. Об этом сообщает канадское министерство DFO Maritimes в X.

По информации министерства, дрейфующую на волнах бутылку обнаружили у берега в Бостоне. Эксперты изучили находку и пришли к выводу, что ее вместе с другими пятью бутылками опустили в воду в 1961 году на западной стороне острова Макиас-Сил.

В DFO пояснили, что в те времена таким образом отслеживали поверхностное течение и составляли его карту. В бутылки помещали послания с информацией о том, куда сообщать о такой находке. Обнаружившему предмет полагалась награда в виде одного доллара.

До этого россияне нашли на берегу моря бутылку с деньгами и посланием, брошенную в воду молодоженами из Польши. В письме они рассказали о себе и о том, как бутылка оказалась в море.

Ранее отец и сын нашли бутылку с посланием 44-летней давности.

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