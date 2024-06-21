Аферисты убедили мать участника СВО продать жилье за бесценок и отдать им 7,5 млн рублей

Женщина из Благовещенска перевела мошенникам свои сбережения и продала квартиру по их требованию. Об этом сообщает «Вести Амурская область».

По словам самой 58-летней россиянки, которая является матерью участника СВО, в апреле с ней связался неизвестный. Он рассказал, что женщине нужно «переделать» документы и предоставить паспортные данные. После этого ей снова позвонили и, якобы сотрудник «Госуслуг» заявил, что не стоило давать злоумышленникам данные.

После этого аферисты звонили по видеосвязи и говорили, что кто-то якобы хочет взять на россиянку кредит. Помимо этого, они играли на тревоге за сына-военного. Затем, по словам мошенников, кто-то якобы выставил ее четырехкомнатную квартиру на продажу.

«Испуганная пенсионерка, ни слова не говоря друзьям, побежала в названное агентство недвижимости, в котором сразу же нашелся покупатель, и в кратчайшие сроки сделка была оформлена», – сообщается в публикации.

Жилье россиянка продала всего за 6,5 миллионов рублей, еще миллион взяла из своих накоплений. Все средства она отправила аферистам.

Пенсионерка обратилась в полицию. На данный момент проводятся необходимые мероприятия.

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