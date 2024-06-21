Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аферисты убедили мать участника СВО продать жилье за бесценок и отдать им 7,5 млн рублей

В Благовещенске мать бойца СВО лишилась жилья и 7,5 млн рублей из-за аферистов

close
100%
Freepik.com

Женщина из Благовещенска перевела мошенникам свои сбережения и продала квартиру по их требованию. Об этом сообщает «Вести Амурская область».

По словам самой 58-летней россиянки, которая является матерью участника СВО, в апреле с ней связался неизвестный. Он рассказал, что женщине нужно «переделать» документы и предоставить паспортные данные. После этого ей снова позвонили и, якобы сотрудник «Госуслуг» заявил, что не стоило давать злоумышленникам данные.

После этого аферисты звонили по видеосвязи и говорили, что кто-то якобы хочет взять на россиянку кредит. Помимо этого, они играли на тревоге за сына-военного. Затем, по словам мошенников, кто-то якобы выставил ее четырехкомнатную квартиру на продажу.

«Испуганная пенсионерка, ни слова не говоря друзьям, побежала в названное агентство недвижимости, в котором сразу же нашелся покупатель, и в кратчайшие сроки сделка была оформлена», – сообщается в публикации.

Жилье россиянка продала всего за 6,5 миллионов рублей, еще миллион взяла из своих накоплений. Все средства она отправила аферистам.

Пенсионерка обратилась в полицию. На данный момент проводятся необходимые мероприятия.

Ранее москвич доверился телефонным мошенникам и потерял 40 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами