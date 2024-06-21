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Стали известны подробности пожара на складе МВД в Ростове

В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня с горящего склада в Ростове нет

Угрозы распространения огня с горящего склада в Ростове-на-Дону нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Ростовской области.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

6 июня молния ударила в здание центра развития ребенка «Детское посольство», которое находится на территории ВДНХ. Из-за этого у постройки загорелась крыша. В этот момент внутри находились 19 воспитанников частного детского сада, их вывели на улицу до прибытия сотрудников экстренных служб.

До этого сообщалось о пожаре на складе поликарбоната, расположенном на улице Погодина в подмосковном Наро-Фоминске.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Казани.

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