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В Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции

The Indian Express: собаку-ищейку, 12 лет работавшую в полиции, проводили на пенсию

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PintodeepakD/Х (бывший Twitter)

В Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, которая 12 лет проработала в полиции, пишет The Indian Express.

Лабрадор по кличке Тара был членом специального собачьего отряда, обеспечивающего безопасность на массовых мероприятиях с участием первых лиц государства и других VIP-персон. В обязанности собаки входил поиск опасных материалов, таких как гексоген или тротил.

Спустя 12 лет после начала службы, Тару проводили на пенсию, устроив праздник в ее честь. Собаку украсили с помощью гирлянды из бархатцев, затем на нее надели шаль в знак уважения, а полицейские устроили овации в честь животного.

Офицеры отметили, что острый нюх Тары играл решающую роль в предотвращении потенциальны угроз.

Ранее черная собака за два года стала полностью белой из-за витилиго.

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