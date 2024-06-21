На Кубани возбудили дело об истязании ребенка с инвалидностью в психдиспансере

На Кубани после жалоб матери на избиение ее ребенка в психдиспансере возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки истязания девочки и халатности должностных лиц лечебного учреждения. Глава управления СК РФ по региону поручил установить обстоятельства и причины произошедшего.

Об инциденте стало известно после того, как жительница города Гулькевичи пожаловалась на работу психдиспансера в социальных сетях. По словам женщины, в мае она отправила своего ребенка с инвалидностью на лечение и не могла увидеться с ней три недели, так как персонал запрещал визиты.

Уже в середине июня она забрала девочку и заметила на ее коже язвы и травмы. При этом сама пациентка была обессиленной и в учреждении похудела на десять килограммов. Из общительной девочки, как утверждает родительница, ее дочь превратилась в боязливую.

Ранее в Новосибирской области семейная пара морила голодом и истязала дочь знакомых.