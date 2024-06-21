В США начали расследование после опасного пролета самолета над городом

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) открыло расследование после приземления самолета Boeing-737 в аэропорту города Оклахома-Сити на опасно низкой высоте. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту инцидента с самолетом Southwest Airlines, который опустился на опасно низкую высоту, приближаясь к аэропорту Оклахома-Сити», — сообщает телеканал.

Согласно данным FlightRadar24, авиалайнер пролетел на высоте 190 метров, и в определенный момент снижался над городом всего до 160 метров. Сразу после этого был подан автоматический сигнал тревоги, и посадка прошла успешно.

В заявлении авиакомпании Southwest Airlines говорится, что она поддерживает связь с FAA по поводу происшествия.

В мае стало известно, что в США начали новое расследование в отношении сотрудников авиастроительной компании Boeing, которых заподозрили в подделке документов при проведении испытаний самолетов.

Ранее в Новой Зеландии пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку из-за возгорания двигателя.