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Генсек НАТО встретится с Макроном

Генсек НАТО посетит Францию 24 июня, встретится с президентом Макроном

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Bertrand Guay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, он планирует встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

«24 июня генсек НАТО посетит Францию, встретится с президентом Макроном в Париже», — отметили в альянсе.

20 июня в Белом доме сообщили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы сплоченности блока и развития оборонной промышленности стран альянса.

В этот же день Столтенберг заявил, что проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями Российской Федерации по ядерной тематике

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что генсек НАТО не считает, что Украина способна одержать победу в конфликте и стать членом Североатлантического альянса.

Ранее стало известно о подготовке РФ к применению нового оружия.

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