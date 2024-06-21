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США ввели санкции против 12 граждан России

Минфин США внес в санкционный список руководство «Лаборатории Касперского»

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Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

США ввели санкции в отношении 12 россиян, среди которых оказались представители руководства IT-компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

В санкционный список попали исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и другие руководители.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США использовали свой «излюбленный прием», введя ограничения в отношении «Лаборатории Касперского». Он назвал компанию конкурентоспособной в соответствующем ее деятельности сегменте международного рынка. По словам представителя президента РФ, эта компания по многим параметрам превосходит иностранных конкурентов.

20 июня Минфин США объявил о введении экспортных ограничений в отношении «Лаборатории Касперского». Вашингтон обвинил разработчика антивирусного программного обеспечения в сотрудничестве с Вооруженными силами РФ и разведкой страны.

Ранее в «Лаборатории Касперского» прокомментировали ввод ограничений на деятельность компании в США.

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