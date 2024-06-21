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Россиянин угнал машину полицейских, пока они разнимали драку

В Уфе мужчину задержали за угон машины полицейских во время драки

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Shutterstock

Полицейские Уфы лишились машины после вызова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Комарова. Компания мужчин стала избивать местного жителя по неизвестной причине. На место оперативно прибыли полицейские и стали разнимать драку.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из участников отошел к машине сотрудников МВД, после чего угнал ее. Один из правоохранителей успел схватиться за дверь, но мужчина за рулем протащил его по дороге и через пару метров полицейский упал. Подозреваемого оперативно задержали.

«К счастью, он не успел никого сбить и повредить машину», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудят уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без хищения. Другие участники конфликта могут стать фигурантами дела о применении насилия в отношении представителя власти. За подобное преступление можно получить срок до десяти лет.

Ранее прохожий попытался угнать служебное авто у российских полицейских в регионе.

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