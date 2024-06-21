Против историка Тамары Эйдельман могут завести уголовное дело

Против историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма. Информация об этом появилась в Telegram-канале Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как заявили в ведомстве, в ходе мониторинга был выявлен администрируемый Эйдельман публичный канал, где была опубликована видеозапись ее авторской программы. В ней содержались «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

В ведомстве сообщили, что материалы проверки в отношении историка были направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В марте московский суд назначил административный штраф Эйдельман. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

До этого в отношении историка был составлен протокол за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Эйдельман попала в перечень иностранных агентов Минюста РФ в сентябре 2022 года.

Ранее в Кремле обосновали жесткие действия против иноагентов.