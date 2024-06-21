В Москве изъяли более 85 тонн продукции, которая могла содержать токсины

В Москве изъяли более 85 тонн продовольственных продуктов, которые могут содержать ботулотоксины, более половины из них уничтожены. Об этом говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что их специалисты продолжают эпидемиологическое расследование после вспышки заболеваемости ботулизмом среди жителей Москвы, употреблявших в пищу салат лобио с фасолью в вакуумной упаковке и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

До этого сообщалось, что 21 июня судебные приставы столицы приостановили работу цеха, где готовили салаты, которые, по предварительным данным, стали причиной вспышки ботулизма.

Ранее россиянам назвали симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления.