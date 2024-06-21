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Подросток упал со смотровой площадки санатория на южном берегу Крыма

Mash: в Крыму подросток упал со смотровой площадки санатория и попал в больницу

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Unsplash

В Крыму подросток попал в больницу, упав со смотровой площадки санатория. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на южном берегу полуострова. Несовершеннолетний вместе с семьей приехал в санаторий «Алуштинский» из Москвы и поднялся на смотровую площадку. Там он перебрался через лавочки и рухнул вниз — при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него переломы руки и пятки, более подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Ленобласти мальчика госпитализировали с переломом черепа после падения со второго этажа. Семья отдыхала в загородном доме. Родители находились на первом этаже, дети играли на втором. В какой-то момент четырехлетний сын пары выпал из окна.

Ранее жителя Петербурга госпитализировали с ожогами ног после падения в яму с кипятком.

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