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В ТЦ у Красной площади в Москве эвакуируют посетителей

В ТЦ «Охотный ряд» в Москве эвакуируют посетителей

В Москве эвакуируют торговый центр «Охотный ряд» у Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Посетителей попросили покинуть здание», — говорится в публикации.

Подробная информация не приводится.

20 июня в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну. Из ТЦ вывели около 200 человек после того, как некто рассказал о дыме в сауне на цокольном этаже комплекса. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

16 июня в Санкт-Петербурге из Государственного Эрмитажа эвакуировали посетителей без объяснения причины. У здания музея находился один микроавтобус сотрудников полиции и пожарная машина. В самом Эрмитаже «Газете.Ru» сообщили, что эвакуация произошла по техническим причинам.

Ранее отель и музей в центре Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании.

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