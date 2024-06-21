Суд оштрафовал журналистку Гордееву

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отказ от маркировки иноагента на своих постах в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал виновной Гордееву по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Поводом послужил ее отказ поставить маркировку иноагента на постах в соцсетях в интернете.

Минюст внес в реестр иностранных агентов Гордееву осенью 2022 года после того, как она выступила с осуждением спецоперации на Украине и действий российских властей.

До этого суд в Москве оштрафовал журналиста Караулова за отказ от маркировки иноагента.

В марте журналистка объявила о возвращении своего проекта «Скажи Гордеевой».

Ранее Госдума одобрила ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках.