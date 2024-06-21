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ЕС планирует наложить санкции на 11 российских судов

ЕС хочет ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией

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Shutterstock

Европейский Союз (ЕС) собирается ввести санкции против 27 грузовых судов в рамках новых санкций против России, 11 из которых зарегистрированы в РФ. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ.

«ЕС запретит входить в свои порты 27 грузовым судам», – говорится в сообщении.

Под ограничительные меры, как пишет издание, попадут суда «Красноярск», «Енисей», «Крымск», «Калининград», «Кемерово», Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.

Среди прочих судов есть корабли под флагами Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука.

До этого ФРГ выступала против введения жестких мер при обсуждении нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. Немецкая сторона выразила беспокойство и настаивала на внесении изменений в содержание нового пакета. Требования Германии касались смягчения мер против обхода антироссийских санкций, которые Евросоюз собирается представить в новом пакете.

Ранее Боррель раскрыл сферы, которые затронет новый пакет санкций против России.

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