«Все злые, готовы драться»: россияне рассказали о многочасовых очередях на границе с Эстонией

Россияне рассказали «Газете.Ru» об огромных очередях на границе на выезде из Эстонии в Россию в Ивангороде — люди стоят в очереди часами, в том числе в коридоре-«парнике». Из удобств — только один туалет и мусорные ящики. По словам одного из туристов, проблемы на обоих КПП (российском и эстонском) были и на прошлой неделе.

«Мы стояли с 6:30 до 11:00 на эстонской стороне, сейчас прошли на сторону РФ, здесь тоже очередь, но немного поменьше. Вчера больше ста человек не прошли границу, Эстония закрыла границу раньше, потому что на мосту в сторону России было 500 человек. Кто-то спал на автобусной станции, кто-то смог снять отель. И все они с четырех утра уже были на границе. Из удобств для людей мусорки на эстонской стороне и туалет уже в здании, где идет проверка документов. На мосту, конечно же, никаких удобств нет. [У нас] еда и вода есть, и пауэрбанк для телефона. Люди с детьми стоят часами, кто-то сидит на земле, кто-то со складными стульчиками», — сказала Зоя.

Другая россиянка рассказала, что очередь с российской стороны движется очень медленно. По ее словам, пропускают только семьи с детьми до семи лет.

«Пришли на границу Эстонии в 6:30, вышли в Ивангород 13:45. Очень много людей. Медленно идет очередь с русской стороны, в Ивангород — у них нет ворот для биометрии. Это ужасно, что Россия делает биометрические паспорта, но не может поставить хотя бы одни ворота для прохода в Ивангороде. В зеленом «парнике» надо стоять минимум 3,5 часа. Есть удобства на КПП Эстонии — один туалет. От одного КПП до другого 4 часа стоим — ничего. Говорят, есть туалет на КПП в России, но в жутком состоянии. Люди пропускают детей до 6-7 лет. Еще пробуют пройти без очереди с большими собаками, видно, считают их важнее детей», — сообщила женщина.

Еще один турист рассказал «Газете.Ru», что проблемы были и на прошлой неделе — он был в Ивангороде в выходные.

«Проходили эту границу, это дичь. Что русская, что эстонская. Там коридор построили, душно, туалетов нет. Все злые, готовы драться, а сотрудники вместо того, чтобы решать конфликты, еще подогревают. Беременная женщина подходит и спрашивает, можно ли ей пройти. Ей пограничники говорят ехидно, что этим не занимаются и очередь «сама регулируется». Даже до драк доходило, инвалиду где-то впереди накидали. И очень жалко кошек и собак, которым приходится стоять с хозяевами», — поделился Андрей, который проходил эстонскую границу на прошлой неделе.

Вечером 20 июня контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», расположенный между Нарвой и Ивангородом, закрылся досрочно. Как сообщила эстонская телерадиокомпания ERR, такое решение было принято из-за большой очереди. Изначально к мосту пришли 500 человек, желающих попасть в Россию. Когда людей стало слишком много, КПП закрыли.

По данным ERR, власти Эстонии закрыли погранпереход, потому что «Россия медленно проводила пограничный контроль». Эстонские пограничники начали пропускать через погранконтроль меньше людей, чтобы регулировать пересечение границы на своей стороне.

Утром 21 июня еще до открытия у погранперехода в очереди стояли до 1000 человек.

В сентябре 2022 года Эстония ввела запрет на въезд для россиян с туристической целью. Для тех, кто хочет посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам, въезд по-прежнему открыт. Выезд граждан РФ с территории ЕС разрешен.

Ранее россиянин устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам взрывом.