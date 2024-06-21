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Японец вырастил 63-листный клевер и попал в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: житель Японии вырастил 63-листный клевер и установил мировой рекорд

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Guinness World Records

В Японии мужчина вырастил 63-листный клевер и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI. Теперь он шутит, что стал королем удачи, ведь это растение ассоциируется с везением.

Мужчина по имени Есихару Ватанабэ, которому исполнилось 45 лет, начал выращивать клевер в своем огороде в 2012 году. Японец признается, что начал делать это с целью побить мировой рекорд по количеству лепестков у растения. Спустя 12 лет ему все-таки удалось это сделать.

Ватанабэ добавил, что он использовал сочетание естественного опыления участков клевера и ручного опыления тех участков, у которых больше всего листьев. Его методы не всегда срабатывали, но в конечном итоге принесли нужный результат.

«Люди говорят, что четырехлистный клевер приносит удачи, поэтому было бы здорово, если бы этот 63-листный клевер приносил людям удивление и радость», — прокомментировал Есихару.

Ранее мужчина из Индии установил мировой рекорд по скорости набора текста носом.

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