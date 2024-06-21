Кафе и склад вспыхнули в парке Курска

В Курске загорелись заведение общественного питания и прилегающий к нему склад. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел на территории городского парка — там вспыхнуло кафе и прилегающее к нему складское помещение. На кадрах с места происшествия видно, что здания практически полностью выгорели.

На месте работают сотрудники экстренных служб в количестве 20 человек, а также четыре единицы техники. Сообщается, что огонь удалось локализовать. Информации о причинах возгорания на текущий момент не поступало.

До этого под Волгоградом попытались сжечь отдел судебных приставов, бросив в окно помещения бутылку с зажигательной смесью. В результате в кабинете обгорел подоконник и шкаф, а все материалы, хранившиеся там, остались в целости.

Ранее в Москве 200 человек эвакуировали из ТЦ из-за «дыма» в сауне.