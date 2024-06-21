Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

В предстоящие выходные погода в Москве будет спокойная, с комфортной температурой воздуха, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако осадки все-таки ожидаются – в воскресенье в столице возможен кратковременный дождь, сообщила она в беседе с RT.

«Погода будет в выходные в Москве хорошая. Сегодня и завтра без осадков», — пообещала синоптик.

В субботу воздух прогреется до 20-22 градусов, в воскресенье – до 20-23 градусов выше нуля. Ночью минимальная температура воздуха составит 12-13 градусов тепла.

Напомним, Позднякова подчеркивала, что зона сильных дождей сместилась из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области. По этой причине после мощного ливня и смерчей на несколько дней в столице прогнозируется спокойная погода.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальным ливням, граду и шквалам.