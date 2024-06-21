Ветеран СВО отдал подрядчику 1,5 млн рублей за недострой вместо готового дома

В Екатеринбурге ветеран спецоперации на Украине (СВО) отдал 1,5 млн рублей за частный дом, но получил недострой. Об этом пишет kp.ru.

По словам мужчины, его жена занялась поисками подрядчика, пока тот лежал в больнице после ранения. Женщина нашла подходящего кандидата на онлайн-площадке для объявлений. Автор объявления представился бизнесменом и предоставил портфолио проектов, которые якобы вышли под его руководством. Супругов все устроило и они заключили с подрядчиком договор, однако тот попросил расплатиться наличными.

Спустя три дня после заключения сделки пара увидела подозрительный отзыв на работу подрядчика. Там написали, что подрядчик ничего не строит и обманывает заказчиков. Супруги связались с автором отзыва и тот призвал их быстро забрать деньги.

«Я позвонила Константину (подрядчику. — «Газета.Ru») сказать, что мы расторгаем договор. Сначала он говорил, что занят, на объекте, затем трубку не брал. Но встреча состоялась. Он заявлял, что отзыв написали конкуренты. Мы вновь поверили и ушли, деньги не забрали», — вспоминает женщина.

Работы подрядчик обещал завершить к декабрю, однако еще в ноябре на участке стоял барак. Строитель призывал заказчиков набраться терпения. Однако позже он заявил, что все уже построил — на месте стоял небольшой сруб, мало похожий на «дом под ключ». В частной компании провели экспертизу и заключили, что сооружение построено из бракованного бруса, а такой материал будет плохо удерживать тепло. В некоторых местах дерево уже стало чернеть, потолок не закреплен, крыша дефектна, а вместо пола постелена фанера. Эксперты признали, что дом непригоден для жилья.

Как выяснилось, в 2019 году строителя приговаривали к четырем годам колонии по статье о мошенничестве. Тогда мужчина обманул 22 заказчика на сумму 6 млн рублей.

Семья ветерана собралась требовать компенсации за строительные дефекты в размере 750 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку и материалы дела направила в полицию.

Ранее россиянина заподозрили в похищении 1,5 млн рублей у блокадницы.