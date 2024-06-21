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В США рассекретили видео, снятое для террористов перед терактом 11 сентября 2001 года

Суд в США рассекретил видео, снятое саудовским шпионом для боевиков перед 9/11

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Reuters

Федеральный суд в США обнародовал видеозапись, снятую, предположительно, гражданином Саудовской Аравии, которого в ФБР считают агентом внешней разведки королевства, на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году для будущих исполнителей теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает телеканал CBS.

На видеозаписи мужчина представляется как Омар аль-Баюми. Он говорит на арабском языке и рассказывает об обустройстве территории Капитолия, упоминая несколько раз, что передаст или покажет своим «братьям» в подробностях, что там находится. В частности, он снял на камеру входы в Капитолий, количество охранников и пункт досмотра внутри здания, монумент первому американскому президенту Джорджу Вашингтону, а также макет Капитолия. Кроме того, на видео он упоминает, что неподалеку расположен аэропорт.

Предполагается, что Омар аль-Баюми имел тесные связи с двумя угонщиками самолетов 11 сентября 2001 года.

Как рассказал CBS агент ФБР Ричард Ламберт, занимавшийся расследованием теракта, видео было снято в течение трех месяцев в то время, когда высокопоставленные члены террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) выбирали цели в Соединенных Штатах для будущего теракта. По словам Ламберта, это видео указывает на вовлеченность правительства Саудовской Аравии в произошедший в 2001 году трагедию.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассекретит документы по терактам 11 сентября, если победит на выборах.

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