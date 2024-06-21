Глава Сбера назвал главную задачу ИИ в медицине

Цифровые решение Сбера в медицине помогают врачам минимизировать риски, рассказал президент, председатель правления банка Герман Греф в документальном фильме в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Как отметил глава Сбера, банк создал ИИ-сервисы для расшифровки медицинских изображений и автоматического заполнения врачебной документации голосом.

«Уже видны контуры будущего, где искусственный интеллект сможет заменить много рутинных процессов и освободить много времени врачам, чтобы они могли больше работать с пациентами», — сказал он.

Греф добавил, что сервис «СберЗдоровье» помогает людям по всей России получать качественную медицинскую помощь.

В документальном фильме Сбера врач Игорь Алентов рассказал, что телемедицина упрощает жизнь не только пациентам, но и врачам.

«Телемедицина – это еще и коммуникация между врачами. Активные такие врачебные чаты, где мы проводим консилиумы», — сказал он.

Также «СберЗдоровье» внедрила дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.