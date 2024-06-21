Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сжег четыре машины, пытаясь слить из них бензин

Житель Пермского края сжег четыре авто, пытаясь слить из них бензин

close
100%
МЧС РФ по Пермскому краю

В Прикамье 21-летний местный житель признан виновным в преступлении по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

Как пояснили в ведомстве, в сентябре 2023 года молодой человек пытался слить бензин из чужой машины в городе Добрянка. В темноте мужчина плохо видел и поднес зажигалку к отверстию бака, чтобы понять, сливается ли топливо. Когда злоумышленник чиркнул зажигалкой, машина мгновенно воспламенилась. Пламя быстро перекинулось на соседние машины. В итоге полностью сгорели четыре авто.

Молодого человека приговорили к 300 часам обязательных работ.

До этого в Москве мужчина поджег автомобиль соседа — так он отомстил жильцу за неправильную парковку. Сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила более 10 млн рублей.

Ранее в Чите сгорели шесть автомобилей, принадлежащих местной автошколе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами