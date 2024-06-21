Россиянин сжег четыре машины, пытаясь слить из них бензин

В Прикамье 21-летний местный житель признан виновным в преступлении по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

Как пояснили в ведомстве, в сентябре 2023 года молодой человек пытался слить бензин из чужой машины в городе Добрянка. В темноте мужчина плохо видел и поднес зажигалку к отверстию бака, чтобы понять, сливается ли топливо. Когда злоумышленник чиркнул зажигалкой, машина мгновенно воспламенилась. Пламя быстро перекинулось на соседние машины. В итоге полностью сгорели четыре авто.

Молодого человека приговорили к 300 часам обязательных работ.

До этого в Москве мужчина поджег автомобиль соседа — так он отомстил жильцу за неправильную парковку. Сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила более 10 млн рублей.

Ранее в Чите сгорели шесть автомобилей, принадлежащих местной автошколе.