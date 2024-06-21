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Российские таможенники задержали иностранца с 120 бюстгальтерами

В Екатеринбурге таможенники задержали гражданина Китая с 120 бюстгальтерами

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Уральское таможенное управление

Таможенники аэропорта Кольцово при досмотре гражданина Китая, который вылетал из Екатеринбурга в Пекин, нашли у него в багаже незадекларированный товар. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Пассажир проследовал через «зеленый» коридор, при этом в его багаже было 120 лифчиков бежевого цвета. Вес товара составлял 14 килограммов. Мужчина пояснил, что бюстгальтеры принадлежат его матери, которая владеет магазином нижнего белья в России. Задержанный утверждал, что хотел вывезти их на родину, чтобы обменять на аналогичные черного цвета. Также иностранец выразил удивление по поводу того, что товар было необходимо задекларировать.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело, ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии белья с его конфискацией.

Ранее уральские таможенники задержали пассажира за контрабанду драгоценностей на 7 млн рублей.

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