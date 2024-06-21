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Стало известно, кто станет хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге

Рэпер Мот станет хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Хедлайнером праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге станет рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников), ведущими — Митя Хрусталев и Ида Галич. Об этом сообщает «Пятый канал».

Перед выпускниками также выступят AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, выступления артистов будут сопровождать танцевальные номера в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов.

«Я бы хотела подчеркнуть еще раз, что концерт «Алых парусов» отличается от других концертов тем, что мы всегда говорим про смыслы. <...> Рэпер ST отправится осваивать новую профессию на металлургический завод, а Тося Чайкина вместе с выпускниками совершит виртуальной тур по необъятным просторам нашей Родины и космической Вселенной», — рассказала генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2024» Лидия Бутузова.

Праздник пройдет 28 июня на Дворцовой площади, после в акватории реки Невы пройдет водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

Исследование Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что выпускной является важным событием более чем для половины родителей — варианты «очень важно» или «важно, но не критично» выбрали 66% опрошенных.

Ранее школьницам рассказали, как сэкономить на создании образа к выпускному.

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