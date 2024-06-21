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Эксперты оценили идею создать в России электросамокатную полицию

Автоэксперт Сажин: самокатная полиция – это борьба с ветряными мельницами

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РИА «Новости»

Создание «электросамокатной полиции» в России не принесет никакой пользы, а лишь навредит, так как новая структура станет обузой для налогоплательщиков. Вместо этого следует разрешить управление самокатами только при наличии водительского удостоверения категории «М», заявил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей.

Напомним, в Госдуме предложили создать «электросамокатную полицию», которая будет контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат Владислав Даванков. Сажин назвал подобные инициативы борьбой с ветряными мельницами, подчеркнув, что такое подразделение потребует денежных вложений, причем неясно, чем оно будет заниматься зимой.

Депутаты должны прислушаться к предложениям профессионального сообщества, заявил автоэксперт.

«Необходимо принять на законодательном уровне, чтобы допускать до управления всей этой ерундой только при наличии водительского удостоверения категории «М», а потом можно создавать «профилактические-карательные структуры». Зачем изобретать велосипед, если есть электросамокат», — отметил он.

В крупных российских городах уже созданы административные структуры для контроля за соблюдением правил парковки, напомнил Сажин. Вместо создания новых подразделений нужно расширять права существующих, заключил он.

Ранее в Госдуме призвали установить номера на все электросамокаты в России.

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